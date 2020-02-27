Токио, , 17:10 — REGNUM Новый тест для быстрого выявления вируса COVID-19 создали в Японии, сообщает 27 февраля Kyodo.

Для диагностики уханьского коронавируса нужно всего полчаса. Тест создали сотрудники Института естественных наук «Рикэн» и института здравоохранения префектуры Канагава. Метод уже готов к проведению клинических испытаний.

В отличие от метода полимеразной цепной реакции, новый способ тестирования не предполагает измерения температуры нагрева образцов ДНК, взятых на анализ, и реагентов (полимеразы). До сих пор используемый метод с ДНК требует порядка шести часов.

Напомним, к настоящему моменту коронавирусом COVID-19 заражены 82 588 человек, скончались от вызванного им заболевания 2 814 человек, выздоровел — 33 161.