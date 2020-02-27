Тверь, , 17:04 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Тверской области, бывший глава Твери Олег Лебедев попал на видео, которое было опубликовано 26 февраля и с мгновенной скоростью распространилось в социальных сетях. Сам Лебедев уже заявил о намерении судиться с автором съёмки.

На записи видно, как депутат в помещении салона красоты отключает свет, а затем, предположительно, наносит удар человеку, который вёл съёмку. В описании к видео сообщается, что якобы депутат ворвался в помещение салона, на час «парализовал» работу заведения и ударил собственника, который, по данным СМИ, является отцом семерых детей.

Сам Олег Лебедев в интервью «ТИА» заявил, что видео — заказная акция.

«По этому видео понятно, что это нарезка, опубликованная с целью провокации. Это заказная акция. Мы давно ведем с собственником салона судебные разбирательства. В тот день я зашел туда с судебной экспертизой. Сейчас мы готовим иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Будем разбираться с этим видео уже в суде», — заявил депутат.

Олег Лебедев работал в должности мэра Твери в 2003—2008 годах. В настоящее время является депутатом Законодательного собрания Тверской области, председателем постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству, представляет в ЗС «Единую Россию».