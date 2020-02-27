Пенза, , 16:58 — REGNUM С 1 марта с жителей Пензенской области будут взимать дополнительный сбор за проезд на пригородных поездах. Сумма составит 15 рублей. Об этом сообщает пресс-служба АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

«Его будут взимать только с тех пассажиров, которые сели в пригородный поезд на станциях и остановочных пунктах, где есть кассы и билетопечатающие автоматы для продажи пригородных билетов, а также при продлении маршрута», — пояснил пресс-секретарь компании Сергей Спатар.

При отсутствии на станциях касс сбор с пассажиров взиматься не будет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по результатам предварительной проверки по факту введения ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компании» (ОАО «СЗППК») дополнительного сбора при продаже проездных билетов в пригородных электропоездах управлением ФАС России по Ленинградской области возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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