Варшава, , 17:10 — REGNUM Почти 50 человек госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-2019 в Польше. Об этом 27 февраля заявил журналистам министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

По данным Шумовского, 47 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, ещё 55 человек находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей. Ещё 1570 человек находятся под наблюдением врача без карантина.

При этом министр уточнил, что до сих пор в Польше не выявлено случаев заражения коронавирусом. Однако, по мнению Шумовского, вирус проявится в стране в течение ближайших дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению Шумовского, коронавирусы переходят к людям от животных, а их основными разносчиками бывают домашние коты.

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