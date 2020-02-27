Москва, , 16:54 — REGNUM Все организованные российские туристы вернутся из Италии, где наблюдается вспышка коронавируса, до середины марта. Об этом сообщил 27 февраля агентству «Москва» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, основной туристический поток вернётся в Россию уже на текущей неделе. «Все рейсы выполняются в плановом порядке, досрочно никто не возвращается», — отметил Горин.

Неорганизованным туристам вице-президент АТОР рекомендовал руководствоваться предписаниями МИД России и Роспотребнадзора.

Как передавало ИА REGNUM, накануне МИД рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран во избежание завоза коронавирусной инфекции на территорию России.

После этого Ростуризм рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить продажи путевок в указанные страны.