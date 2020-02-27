Светогорск, Ленинградская область, , 16:56 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в рамках мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции провели тактико-специальные учения на территории многостороннего автомобильного пункта пропуска «Светогорск» на российско-финляндской границе, в Выборгском районе Ленобласти.

Учения в Светогорске 47.rospotrebnadzor.ru

Как сообщает 27 февраля пресс-служба управления, в ходе учений специалисты оценивали готовность должностных лиц санитарно-карантинных постов к проведению первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» в салоне транспортного средства при проведении карантинного досмотра.

Была отработана последовательность мероприятий при выявлении больного, действия специалистов государственных контрольных органов, выполняющих свои функции на пункте пропуска через государственную границу.

«В ходе учения отработано практическое взаимодействие должностных лиц управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» и его филиалов, ФКУЗ «Северо-Западная противочумная станция» Роспотребнадзора, ГБУЗ ЛО «Выборгская межрайонная больница», подразделений пограничного и таможенного контроля, Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой», — отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени на территории Ленобласти и Петербурга коронавирусной инфекции не выявлено. В стационарах проверяется около 20 человек, вернувшихся из стран, где отмечена вспышка инфекции.