Владикавказ, , 16:41 — REGNUM На Северном Кавказе по-прежнему острой остается проблема аварий при выполнении пассажирских перевозок. Рост ДТП с участием автобусов отмечен в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Так, в первой из республик он составил 33,3%, а во второй — 66,5%. Об этом сообщил 27 февраля полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

Вопрос безопасности населения на транспорте обсуждался в ходе выездного заседания Совета безопасности РФ под председательством его секретаря Николая Патрушева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства. Несмотря на снижение числа погибших в целом по округу на 34 человека, целей «майского» указа президента РФ Владимира Путина не смогли достичь по итогам 2019 года Карачаево-Черкесия и Чечня.

По словам Чайки, основными причинами роста ДТП в сфере пассажирских перевозок остается несоблюдение перевозчиками требований законодательства. В первую очередь, не у всех компаний имеются лицензии на осуществление перевозок. Имеет место также отсутствие предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, несоблюдение норм трудового законодательства.

Не всегда на линию выходят исправные транспортные средства. Кроме того, как отметил Чайка, аварийности способствует плохое состояние значительного числа автомобильных дорог.