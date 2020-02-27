Брянск, 27 февраля 2020, 16:43 — REGNUM Оперативную и слаженную работу всех служб Брянской области в ситуации с подозрением на короновирус у пассажирки поезда, отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом 27 февраля рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
По словам вице-премьера, все регионы России приняли свои планы работы в соответствии с национальным планом и координируют работу с Роспотребнадзором и эпидемиологами.
Госпитализированные пассажиры отцепленного в Брянске поезда написали благодарности медикам и планируют направить отзывы и в Минздрав РФ.
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