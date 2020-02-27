Брянск, , 16:43 — REGNUM Оперативную и слаженную работу всех служб Брянской области в ситуации с подозрением на короновирус у пассажирки поезда, отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом 27 февраля рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

По словам вице-премьера, все регионы России приняли свои планы работы в соответствии с национальным планом и координируют работу с Роспотребнадзором и эпидемиологами.

«Вы прекрасно помните ситуацию на прошлой неделе с Брянском, когда отфиксировали гражданку Китайской Народной Республики в поезде Киев — Москва, насколько оперативно сработали службы, которые были сосредоточены в Брянской области. Это не Москва принимала решение, а Брянская область», — отметила на брифинге по завершении заседания оперативного штаба по коронавирусу Татьяна Голикова.

Госпитализированные пассажиры отцепленного в Брянске поезда написали благодарности медикам и планируют направить отзывы и в Минздрав РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянске отпустили домой пассажиров «карантинного» вагона