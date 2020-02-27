Омск, , 16:36 — REGNUM Управление опеки и попечительства департамента образования администрации Омска обратилось в суд с иском о лишении родительских прав женщины, которая вместе с сожителем на долгое время ставила восьмилетнего сына коленями на гречку. Об этом 26 февраля сообщила уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.

По словам детского омбудсмена, исковое заявление направлено в Октябрьский районный суд Омска, передаёт ТАСС.

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Сейчас ребёнок находится в образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С мальчиком работает психолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, история «мальчика на гречке» вызвала огромный общественный резонанс не только в Омской области, но и за её пределами. За малейшие провинности ребёнка на долгое время ставили коленями на гречку. Мать мальчика знала об издевательствах отчима над ребёнком, но своему сожителю не мешала и даже поддерживала его методы воспитания. Об истязаниях мальчик однажды сообщил соседу по даче, который обратился в полицию. Чтобы удалить вросшую под кожу гречку, медики провели ребёнку операцию.

21 февраля 2020 года суд приговорил мать к 1,5 года лишения свободы, её сожителя — к 4,5 года.

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