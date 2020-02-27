Рим, , 16:28 — REGNUM Число скончавшихся от вируса COVID-19 в Италии достигло 14, сообщил 27 февраля журналистам глава итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его словам, в реанимации находится 37 инфицированных уханьским коронавирусом, всего подтверждённое число заболевших составляет 282 человека, но на самом деле их 528.

Боррелли указал регион, где заражённых COVID-19 оказалось больше всего, а именно 305 человек, — это Ломбардия. Причём в этом регионе 37 человек выздоровели.

Но вирус продолжает распространяться, заболевшие появились уже в Абруццо и в Кампинии, отмечает итальянский чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до сих пор было известно о 12 случаях смерти из-за COVID-19 в Италии.

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