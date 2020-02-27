Великий Новгород, , 16:24 — REGNUM Ветерана Великой Отечественной войны Василия Крестьянинова наградят почётным знаком «За заслуги перед Великим Новгородом» — такое решение приняли сегодня, 27 февраля, депутаты городской думы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе думы, ветеран награждён «за многолетнюю плодотворную деятельность и выдающиеся заслуги перед Великим Новгородом в области патриотического, духовного и нравственного воспитания жителей Великого Новгорода».

Решение городских депутатов прокомментировала спикер Новгородской областной думы Елена Писарева.

«Василий Степанович активно участвует в патриотическом воспитании подрастающего поколения и общественной жизни города, без него не обходится практически ни одно городское мероприятие, посвященное подвигу наших солдат в Великой Отечественной войне. Василий Степанович — это несгибаемая воля, целеустремлённость и жизнелюбие, поистине наше достояние и наша гордость. Я искренне поздравляю его с этой заслуженной наградой», — отметила она.