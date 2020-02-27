Великий Новгород, 27 февраля 2020, 16:24 — REGNUM Ветерана Великой Отечественной войны Василия Крестьянинова наградят почётным знаком «За заслуги перед Великим Новгородом» — такое решение приняли сегодня, 27 февраля, депутаты городской думы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе думы, ветеран награждён «за многолетнюю плодотворную деятельность и выдающиеся заслуги перед Великим Новгородом в области патриотического, духовного и нравственного воспитания жителей Великого Новгорода».
Решение городских депутатов прокомментировала спикер Новгородской областной думы Елена Писарева.
«Василий Степанович активно участвует в патриотическом воспитании подрастающего поколения и общественной жизни города, без него не обходится практически ни одно городское мероприятие, посвященное подвигу наших солдат в Великой Отечественной войне. Василий Степанович — это несгибаемая воля, целеустремлённость и жизнелюбие, поистине наше достояние и наша гордость. Я искренне поздравляю его с этой заслуженной наградой», — отметила она.
Василий Степанович Крестьянинов — полковник в отставке. Когда началась Великая Отечественная война, Василию Крестьянинову было 15 лет. Его призвали в Красную Армию в ноябре 1943 года и направили в войсковую часть Забайкальского фронта на территории Монголии. 24-й мотострелковый полк 36-й мотострелковой дивизии, куда он попал, дислоцировался недалеко от реки Халхин-Гол. В части велась интенсивная учёба: ежедневно огневая подготовка и многокилометровые марш-броски. Не раз приходилось отражать вылазки японских самураев, помогая пограничникам. Так прошёл 44-й год и начало 45-го. За успехи в боевой подготовке в марте 1945 года Василия наградили Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. Последующая жизнь Крестьянинова была связана с армией. После окончания в 1950 году Военно-политического училища до октября 1976 года он служил в подразделениях и частях Забайкальского и Ленинградского военных округов. Параллельно в 1963 году окончил заочно юридический факультет Иркутского государственного университета. Выйдя в отставку, работал в учреждениях тыла Вооружённых Сил и в Новгородском областном совете РОСТО-ДОСААФ.