* запрещённая в России организация

Рязань, , 16:32 — REGNUM Лиц, причастных к гибели жителя Пензы, который был знаком с членами организации «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжают устанавливать в Рязанской области. О ходе следствия по делу 27 февраля рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Уголовное дело возбудили по факту обнаружения 27 ноября 2017 года в лесу вблизи деревни Лопухи Рязанского района тела неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти. Личность погибшего установили только в 2019 году после череды судебно-генетических экспертиз. Им оказался житель города Пензы Артём Д. 1995 года рождения, который пропал без вести 31 марта 2017 года. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, проверяют различные версии произошедшего.

Тем временем в Пензе, 27 февраля следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения знакомой Артёма Д., пропавшей с ним в один день. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

21 февраля издание «Медуза» выпустило расследование о том, что Артёма Д. и его знакомую могли убить их знакомые из организации «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).