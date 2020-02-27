Калуга, 27 февраля 2020, 19:46 — REGNUM В Калужской области десять проектов некоммерческих организаций из 45 стали победителями в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года. На реализацию своих инициатив проекты-победители получат более 24 млн рублей, сообщает 27 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Самый большой грант в размере 9 млн 303 тысячи рублей получил проект «Ильинские рубежи. Музейно-образовательный мемориальный комплекс с храмом памяти героических защитников Ильинских рубежей на подступах к Москве в октябре 1941 года» Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря в Малоярославце. Эта организация в пятый раз становится победителем конкурсов Фонда президентских грантов, сумма полученных грантов составила свыше 19,8 млн рублей.
За три года от Калужской области в Фонд Президентских грантов был направлен 301 проект, 66 проектов получили поддержку на сумму 144 млн рублей. Среди популярных направлений: сохранение исторической памяти, проекты в области науки, образования и просвещения, а также культуры и искусства.
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