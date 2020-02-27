Москва, , 16:16 — REGNUM 2020 год обещает познакомить российских туристов с мировыми тревел-трендами. Так, на 9% увеличилось число желающих отправиться в круиз, а предпочесть альтернативам горнолыжный отдых, йогу и спа готовы на 7% больше россиян. Где и как собираются отдохнуть россияне в 2020 году выяснили эксперты международного туристического метапоиска momondo.ru.

Большинство соотечественников предпочитают более традиционные виды отдыха. Около двух третей респондентов (64%), принявших участие в опросе, остались верны пляжному отдыху, причем за год это число выросло на 3 п. п. На втором месте — дача (45%), напротив, потерявшая 7 п. п., на третьем — спорт и активный отдых (42%, +7 п. п. по итогам года).

Какой тип отдыха вы предпочитаете?

Россия Мир Пляжный отдых 64% 54% Отдых на даче 45% 24% Спорт и активный отдых 42% 12% Экскурсии по городу 39% 33% Путешествия по стране 35% 39% Путешествия на автомобиле 35% 23% Путешествие на поезде 34% 9% Кемпинг 32% 19% Хайкинг 23% 19% Бэкпекинг 20% 9% Спа, релакс и йога 19% 17% Круиз 15% 16% Горнолыжный отдых 15% 10% Путешествие на велосипеде 13% 10% Паломничество 5% 4%

Именно интерес к активному отдыху выделяет россиян среди респондентов из других стран. В то время как доля соотечественников, выбирающих этот тип отдыха, составляет более 40%, аналогичный показатель иностранных туристов держится на уровне 12%. Среди других заметных отличий — более высокий интерес последних ко внутреннему и экскурсионному туризму по сравнению с дачным отдыхом. Однако в случае с поездками на море российские и зарубежные респонденты сошлись во взглядах.

Каждый третий россиянин отдыхает там, где уже был

При выборе предпочтительного варианта отдыха 36% соотечественников принимают во внимание рекомендации друзей и родственников. Для сравнения: в мире этот показатель ниже — 29%. При этом россиян отличает постоянство: 31% готовы вновь вернуться туда, где уже отдыхали. А вот тратить время на поиски выгодных вариантов отдыха они готовы реже, чем иностранные туристы (27% против 29%).

Чтобы лучше подготовится к поездке, 68% россиян активно изучают новости страны, которую планируют посетить. Более того, в преддверии отпуска 43% туристов стараются выучить хотя бы несколько необходимых слов на новом языке, а 34% читают литературу, посвященную месту назначения.

«Несмотря на то, что для большинства российских путешественников приоритетным остается пляжный отдых, в 2020 году выражена тенденция к увеличению разнообразия видов досуга. Так, от 30% до 40% респондентов интересуют кемпинг, экскурсии, внутренний туризм, путешествия на автомобиле и поезде. Это говорит о том, что россияне активно изучают новые формы отдыха и выбирая, куда отправиться, учитывают в первую очередь собственные интересы», — отметила представитель международного туристического метапоиска momondo.ru в России Ирина Рябовол.