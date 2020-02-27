Кузнецк, Пензенская область, , 16:12 — REGNUM Родители, чьи дети ходят в детский сад №12 на улице Сызранской г. Кузнецка Пензенской области, каждый день проезжают полосу препятствий. Со слов жителей, весь район едет в детсад по одной дороге, которой в общем-то и нет. Вместо того, чтобы отвезти ребенка в детсад, приходится выталкивать машины из огромных ям или же объезжать более длинным путем. Массовые жалобы посыпались 27 февраля в одной из социальной сети.

«Если нельзя сделать дорогу», — пишут жители, «надо обеспечить проезд к садику и школе со всех сторон, а не проезжать полгорода в час пик».

Как говорят горожане, об этой проблеме сообщали на совете общественности. Но воз и ныне там.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 февраля в Каменске-Шахтинском Ростовской области маршрутное такси с пассажирами провалилось в яму. ЧП произошло на улице Ворошилова в 6:30 мск. Пассажирский микроавтобус Peugeot, курсирующий по городскому маршруту №22, провалился в глубокую яму на дороге.

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