Нальчик, , 16:11 — REGNUM В Кабардино-Балкарии 27 февраля проходят оперативные мероприятия в министерстве здравоохранения. По данным ТАСС, правоохранители изымают документы.

Выемке подлежат документы периода с 2014 по 2015 год. В связи с чем проводится обыск, не сообщается. Нет информации по поводу оперативных мероприятий и на официальных сайтах МВД и СКР.

Отметим, что минздрав Кабардино-Балкарии становится источником негативных инфоповодов уже второй раз на текущей неделе. На днях прогремел громкий скандал после опубликованного в соцсетях видео, на котором сотрудники больницы в Терском районе распивали спиртные напитки в рабочее время, пока за дверью ждали приема маленькие пациенты.

В минздраве приняли меры к медикам, оказавшимся в центре скандала. Была уволена заведующая педиатрическим отделением поликлиники и регистратор. Отстранена от работы до окончания служебной проверки главный врач, получили выговоры несколько медработников.

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