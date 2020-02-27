Москва, , 16:06 — REGNUM В южных широтах Атлантики завершилась мемориальная гонка в честь 200-летия открытия Антарктиды, стартовавшая 20 февраля. Крупнейшие парусники «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада» соревновались на символической дистанции в 200 миль. Об этом сообщает телеканал ОТР.

Первым финишировал «Крузенштере». Регата стала финалом многодневного перехода, который корабли прошли разными маршрутами.

Не обошлось и без трудностей. Участникам регаты мешал штормовой ветер, который рвал паруса, и волны.

Сейчас «Крузенштерн» латает паруса в порту Монтевидео, а «Седов» и «Паллада» взяли курс на Кейптаун. В южноафриканскую республику парусники планируют прибыть через три недели.