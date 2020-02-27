Париж, , 16:04 — REGNUM В 2019 году во Франции было продано более миллиона старого жилья, передает BFM TV.

Согласно официальным данным, в 2019 году во Франции было продано около 1,07 млн старого жилья, а в 2018 году было продано 965 тысяч домов.

В среднем цены на старое жилье выросли на 3,7% за год.

Известно, что цены в Париже остаются «динамичными», где они преодолели порог в 10 000 евро за квадратный метр в прошлом году и выросли почти на 7% в течение года.

Как сообщало ИА REGNUM, выигрыш в €2 млн получила жительница французской коммуны Бюфере в западном департаменте Вандея, купив билет лотереи «Лото».

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