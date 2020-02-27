Москва, , 15:56 — REGNUM На сегодняшний день православная церковь оказалась перед лицом целого ряда угроз, для противостояния которым необходимо начать «всеправославное обсуждение». Об этом на совещании в Аммане заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Читайте также: Патриарх Кирилл прибыл в Амман на всеправославное совещание по Украине

Так, среди самых острых проблем он назвал проблему понимания первенства в церкви, а также попытки обосновать притязания на вселенское главенство при помощи специально для этой цели создаваемой богословской аргументации, отсутствие системы соборного контроля действий первенствующей кафедры, отрицание необходимости консенсуса при принятии решений во всеправославном масштабе.

«Эти вопросы следует всеправославно осмыслить», — заявил патриарх Кирилл.

Также патриарх предложил выработать «систему соборного контроля» за действиями Константинополя.

Также по теме: Путин: украинский раскол разрезал православную церковь по живому

Напомним, 26 февраля 2020 года в столице Иордании городе Аммане состоялось собрание предстоятелей и делегаций поместных православных церквей. В нём приняли участие патриарх Феофил, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, патриарх Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, а также делегация Румынской православной церкви во главе с митрополитом Тырговиштским Нифонтом и делегация Польской православной церкви, которую возглавил архиепископ Люблинский и Холмский Авель.

Участники заседания обсудили ситуацию в межцерковных отношениях и вопросы сохранения православного единства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польской церкви дали ПЦУ нелестную характеристику