Ставрополь, , 15:51 — REGNUM Житель поселка Каскадный в Андроповском районе Ставрополья открыл стрельбу из ружья по бродячей собаке в присутствии детей. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, сообщили ИА REGNUM 27 февраля в пресс-службе МВД России по региону.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в Каскадном ранил из охотничьего ружья бездомную собаку. Прибывшему на место участковому очевидцы рассказали, что молодой человек беспричинно выстрелил в животное четыре раза, после чего скрылся в неизвестном направлении. Свидетелями произошедшего стали несовершеннолетние дети.

Злоумышленника оперативно задержали, после чего отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Что касается собаки, то она осталась жива. Полицейский отвез животное в ветеринарную клинику, а после приютил у себя дома.