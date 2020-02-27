Владикавказ, , 15:45 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе в 2019 году было выявлено 2 тыс. 182 преступления коррупционной направленности. Из них 893 связаны со взяточничеством. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка в ходе выездного совещания Совета безопасности, которое провел во Владикавказе его секретарь Николай Патрушев.

По словам Чайки, ущерб, нанесенный коррупционерами, установленный в ходе расследования уголовных дел, составил 2,8 млрд рублей. Из них возмещено по решению суда 1,2 млрд рублей — 42%. В течение 2019 года были вынесены приговоры 932 лицам по 978 уголовным делам о коррупции.

Между тем, как подчеркнул полпред, в сфере коррупции на Северном Кавказе очень велика латентность преступлений. Поэтому цифры, которые он привел, «не отражают в полной мере истинного положения дел».