Пенза, , 15:44 — REGNUM Житель г. Спасска Пензенской области добился ликвидации стихийной свалки. Причём удалось ему это сделать только со второй попытки, сообщает прокуратура Пензенской области.

По данным надзорного ведомства, в ноябре 2019 года житель Спасска обратился в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области с информацией о существующей стихийной свалке и бездействии со стороны муниципальных властей. Он отметил, что местные органы власти не принимают меры по ликвидации свалки в черте населенного пункта. Однако территориальный орган Роспотребнадзора в нарушение закона перенаправил обращение гражданина в администрацию г. Спасска, который ранее никак не отреагировал на обращение гражданина, в связи с чем тот и пожаловался на бездействие местных властей в пензенское управление Роспотребнадзора.

По итогам прокурорской проверки руководитель территориального отдела надзорного органа оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина. Чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе в деревне Ново-Петрово Судогодского района Владимирской области ликвидировали несанкционированную свалку твердых бытовых отходов. Свалка располагалась в водоохранной зоне ручья без названия, притока реки Ущерка.

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