Ташкент, , 15:37 — REGNUM Контрабанду огнестрельных гильз и дроби пресекли сотрудники управления Государственного таможенного комитета по Каракалпакстану, сообщили в пресс-службе комитета.

При досмотре автомобиля «Лада Ларгус» на таможенном посту «Даут-ата» было обнаружено 337 гильз для огнестрельного оружия и 15 кг дроби. В настоящее время по данному факту ведутся таможенные проверки.

Отметим, контрабанда оружия, боеприпасов и наркотиков в Узбекистане в соответствии со ст. 246 УК республики наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

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