Москва, , 04:12 — REGNUM Будущее России не в последнюю очередь зависит от качества образования, которое получают ее молодые граждане. О том, почему, несмотря на смену соответствующих министров, вопрос образования так и остается в России в подвешенном состоянии, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Сергей Кравцов Obrnadzor.gov.ru

Пожалуй, один из самых страшных моментов, связанных с улучшением качества российского образования, состоит в том, что, с точки зрения отчитывающихся, поставленные перед Рособразованием цели уже почти достигнуты. Тем не менее, это очень далеко от истины, несмотря на то, что методика, разработанная для оценки качества образования Минпросветом и Рособрнадзором, дает именно такие результаты. А вот по мнению учителей, которые приняли участие в опросе «Учительской газеты», не менее 40% из них находятся на грани увольнения: им просто некогда учить.

Работа учителя «отрегулирована» руководящими органами так, что эффективность ее непрерывно падает, а учебный процесс оказывается замещен выполнением бесконечного перечня зачастую не имеющих отношения к учебе требований. На этом фоне действия нового министра Кравцова сводятся пока к взятию тайм-аута, что выглядит не так уж профессионально. Ведь Кравцов не чужд проблемам российского образования и мог бы высказать свою позицию как минимум по поводу последнего варианта проекта федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Ведь недаром именно вопрос о ФГОС так взбудоражил учительскую общественность и представителей управляющих органов, вызвав шквал критики.

Читайте подробности в статье Андрея Маленького «Великие реформы в России: почему 40% учителей оказались на грани самоволки?».