Белгород, , 15:39 — REGNUM Запрет на продажу пива в жилых домах законодательно закрепили 27 февраля депутаты Белгородской областной думы. Региональный закон начнёт действовать с 1 июля 2020 года, сообщили в пресс-службе облдумы.

В торговых объектах площадью менее 25 квадратных метров, расположенных в жилых многоквартирных зданиях, нельзя продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху. Для вынесения запрета необходимо решение собственников квартир в доме.

По данным департамента экономразвития, продажей слабоалкогольных напитков в регионе занимаются 3 488 магазинов, из них 567 расположены в многоквартирных жилых домах. Новая законодательная норма коснётся более 80 организаций и индивидуальных предпринимателей.