Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM Ростовский парк «Левобережный» станет площадкой для проведения областного праздника «Масленица». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В программе народных гуляний — гармонь-баттл, конкурсы «Чудо-масленица» и «Масленичный тарантас» (конкурс креативных саней). К этому дню организаторы установят в парке чучело Масленицы высотой более 8 метров.

Гостей праздника ожидают концертные и театрализованные выступления, игровые интерактивные площадки, аттракционы, различные выставки и мастер-классы по приготовлению блинов. Также будет организована развлекательная зона для детей.