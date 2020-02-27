Ташкент, , 15:22 — REGNUM По итогам 2019 года в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Узбекистане погибли 2096 человек, сообщили 27 февраля в пресс-службе сената Олий Мажлиса (парламента) республики.

В сенате прошло заседание комиссии по вопросам обороны и безопасности. Участники обсудили безопасность дорожного движения. Отмечается, что в 2019 году более 10 тыс. человек получили травмы, в том числе 1340 детей.

На совещании также отметили, что работа органов внутренних дел не заметна, так как накопились проблемы в сфере обеспечения безопасности на дорогах. Какие именно проблемы накопились в этой сфере, в пресс-службе сената не пояснили.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Узбекистане в результате ДТП погибли 2262 человека, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Таким образом, по итогам 2019 года смертность в ДТП снизилась на 7,3%.

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