Рим, , 15:19 — REGNUM В Италии поместили в карантин трудовую мигрантку из Молдавии с подозрением на инфицирование новым коронавирусом. Как сообщило итальянское издание Corriere del Veneto, молдаванка работала сиделкой у 75-летней итальянки, которая скончалась от вируса.

Рзультаты анализов на наличие коронавируса будут готовы 27−28 февраля. Если инфицирование подтвердится, женщина станет первой заразившейся гражданкой Молдавии.

В самой Молдавии пока нет подтвержденных случае заражения коронавирусом. В то же время в соседней Румынии накануне подтвердили первый случай заражения.

Власти Молдавии объявили «желтый код» угрозы инфицирования коронавирусом COVID-19. При въезде в Молдавию у всех теперь проверяют температуру, а гастарбайтерам рекомендовали временно воздержаться от поездок на родину.