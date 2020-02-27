Майкоп, , 15:54 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Адыгее против руководителя одного из учреждений культуры республики, который обделял своих сотрудников при начислении зарплаты. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 27 февраля в пресс-службе СК РФ по региону.

Установлено, что в конце 2013 года подозреваемый уволил нескольких работников учреждения, которое он возглавлял, а затем принял их на работу неофициально. С этого момента зарплату вновь принятым подчиненным он стал выплачивать за счет их официально работающих коллег.

Своими действиями подозреваемый причинил материальный вред сотрудникам учреждения, которые были официально трудоустроены. Суммарный размер ущерба превысил 650 тыс. рублей. Расследование дела продолжается.