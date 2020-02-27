Тверь, , 15:17 — REGNUM 50,5 тыс. кв. метров жилья введено в Тверской области в январе 2020 года в рамках реализации регионального проекта «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда» — это в полтора раза больше, чем в январе 2019-го. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 27 февраля. В январе в эксплуатацию было введено восемь многоквартирных домов площадью 27,1 тыс.кв.м в Твери и Калининском районе и 157 индивидуальных жилых домов общей площадью 23,4 тыс.кв.м.

«Повышение темпов роста жилищного строительства — это не только развитие региональной экономики, но и решение вопроса по улучшению демографической ситуации. Необходимо обеспечить в нашем регионе качественные условия для проживания людей», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Всего в 2019 году в рамках регионального проекта было сдано 636,9 тыс. кв. метров нового жилья — в полтора раза больше, чем годом ранее. Строители ввели 81 многоквартирный дом жилой площадью 244,1 тыс.кв. метров в Твери, Ржеве, Торжке, Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Конаковском, Торопецком районах, Осташковском городском округе. Также построено 2 тыс. 903 индивидуальных жилых дома. До 2024 года в регионе в рамках регионального проекта планируется построить 4,553 млн кв. метров жилья. В 2020 году ожидается ввод 724 тыс.кв. метров. Как напомнили в пресс-службе, для реализации проектов администрациям муниципалитетов поручено создать реестры земельных участков для жилищного строительства.

Также глава региона Игорь Руденя поручил реализовать проекты по комплексному развитию территорий в крупных муниципальных образованиях региона: в Твери, Конаково, Нелидовском городском округе.