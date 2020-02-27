Лима, , 15:16 — REGNUM Посольство Индонезии в Лиме включило кулинарию в качестве одной из тем для изучения индонезийского языка для иностранцев, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что учеников познакомили с типами индонезийской кухни, а также с основными ингредиентами и тем, как выразить чувства и ароматы на индонезийском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель центра развития языка и литературы министерства образования Индонезии Хурип Дану Исмади заявил, что индонезийский язык преподается в 355 учебных заведениях по всему миру.

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