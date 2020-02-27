Москва, , 15:16 — REGNUM Более 7,5 тысячи рабочих мест появится в московском парке развлечений «Остров мечты». Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что 90% сотрудников парка являются москвичами, 60% из них живут в том же районе, где расположен парк. Он также добавил, что средняя зарплата сотрудника «Острова мечты» составит 80 тысяч рублей.

Напомним, сегодня, 27 февраля, парк развлечений «Остров мечты» посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Официальное открытие парка состоится 29 февраля.