Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Энтузиаст по имени Сандип Рай завершил краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск книги «PlayStation Vita: Конец». Об этом 27 февраля сообщает портал ComicBook.

Геймеру удалось собрать больше $14 тыс. (около 900 тыс. рублей) при заявленных $5 тыс. В своей книге он расскажет о периоде с 2015 по 2019 годы, когда отменилось производство консоли.

Напомним, PlayStation Vita — это портативная консоль от компании Sony. Её оригинальный релиз состоялся в 2011 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработка продолжается: в Diablo IV на PC можно будет использовать геймпад