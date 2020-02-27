Ирвайн, США, , 15:07 — REGNUM В PC-версии Diablo IV появится поддержка геймпада. Об этом рассказали разработчики проекта в своём блоге 26 февраля.

По словам разработчиков, Diablo IV — это единственная часть франшизы, которая создаётся одновременно и для PC, и для консолей. Помимо добавления поддержки геймпадов, они также улучшили дизайн инвентаря и переработали некоторые функции локального кооператива.

Напомним, анонс Diablo IV состоялся на выставке Blizzcon 2019. Дата выхода игры пока не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: Хидео Кодзима станет «Человеком года» по версии BAFTA