Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM На фоне внесения поправок в Конституцию, касающихся МРОТ и прожиточного минимума, необходимо пересмотреть потребительскую корзину, на основе которой и формируются эти показатели. Об этом заявила бывший член Совета Федерации, председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Петербурга Людмила Косткина, передает корреспондент ИА REGNUM.

По-мнению Косткиной, положения, которые призваны установить социальные поправки в Конституцию, уже есть в федеральных законах, но они не исполняются. С другой стороны, если уж вносить поправки, то не «половинчато», убеждена бывший сенатор от Петербурга.

Так, предлагается приравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.

«А МРОТ-то откуда берется? Он берется от потребительской корзины. А потребительская корзина на сегодня, при такой общественной инициативе о ее пересмотре, пересматривается, прямо скажем, слабо. Законодательство не меняется», — сказала Косткина.

Потребкорзина на 2020 год в РФ в среднем составляет 11,2 тыс. рублей в месяц. Туда включены как продукты, так другие товары и услуги. Кроме того, в конце января Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума на 3,7% в связи с тем, что продукты якобы подешевели. С учетом снижения размер прожиточного минимума может составить в среднем 10,7 тыс. рублей на душу населения.

«Если корзина содержит хлеб, воду, макароны, а услуг практически нет, мяса и рыбы там не так много, то, может быть, если мы вносим поправки в Конституцию, то и потребительскую корзину не надо оставлять на том же месте? Если оставят, то и будет 11 тысяч рублей еще 5 или 10 лет», — убеждена Косткина.