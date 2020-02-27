Волгоград, , 15:06 — REGNUM Общегородской праздник проводов зимы «Широкая Масленица» пройдёт в Волгограде 1 марта в парке «Царицынский», сообщили 27 февраля в пресс-службе администрации города. Гостей ждут интерактивные площадки, шоу-программа, бесплатные блины и сожжение чучела Масленицы высотой 14,5 метра.

В полдень начнётся конкурс «Царицынские блины», где за звание победителя будут бороться волгоградские предприятия общественного питания. Блины обещают сделать дрожжевыми, постными, на кефире, разноцветными, дырчатыми, с припёком, в виде пирогов и многое другое.

На интерактивных площадках гости увидят передвижную деревянную баню, попробуют чай из русских самоваров, поиграют со скоморохами, смогу поучаствовать в эстафетах и мастер-классах. Для жителей города приготовили несколько фотозон, а со сцены выступят творческие и народные коллективы.

Проезжая часть рокадной дороги от улицы Калинина до примыкания к улице Комсомольской станет пешеходной территорией до 18:00.