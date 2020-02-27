Москва, , 15:07 — REGNUM Самостоятельные туристы из России вправе требовать возврата средств после отмены авиабилетов в Италию, Иран и Южную Корею из-за коронавируса. Об этом сообщила 27 февраля журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она уточнила, что туристы, которые самостоятельно оплатили услуги по перевозке, проживанию и экскурсиям за рубежом, имеют право потребовать от исполнителя возврата денег. Это указано в законе о защите прав потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждан РФ призвали отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за резкого увеличения там случаев коронавируса COVID-19. Около 7 тыс. российских граждан находятся в настоящее время в Италии в качестве организованных туристов.

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