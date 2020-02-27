Цхинвал, , 15:17 — REGNUM Российский советник министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игорь Галь и его жена погибли в Цхинвале из-за неисправной газовой колонки для нагрева воды. Подробности смерти супругов 27 февраля сообщает агентство «Рес» со ссылкой на информацию от генеральной прокуратуры Южной Осетии.

«Установлено, что при включении водонагревателя в доме начал преобладать угарный газ, который разнесся по всем комнатам домовладения», — рассказал журналистам следователь Генпрокуратуры выводы следствия после проведенной экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, тела Игоря Галя и его жены были обнаружены 3 февраля в квартире, где они проживали. Повреждений на телах обнаружено не было. Предварительная версия отравления угарным газом была озвучена в тот же день.

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