Иерусалим, , 15:04 — REGNUM Коронавирусная инфекция была подтверждена в Израиле у мужчины, который накануне прибыл из Италии. Таким образом, в Израиле был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Об этом 27 февраля сообщает телекомпания Kan со ссылкой на генерального директора министерства здравоохранения страны Моше Бара Симан-Това.

«В Израиле подтверждён первый пациент с коронавирусом», — сообщил глава израильского минздрава на брифинге.

По его словам, на третий день после возвращения из Италии у мужчины была замечена температура. Моше Бара Симан-Това добавил, что все прибывающие из Италии будут помещены в двухнедельный карантин.

Еще один чиновник из министерства здравоохранения Израиля отметил, что коронавирус «в отличие от атипичной пневмонии, является болезнью, при которой люди заболевают бессимптомно».

Напомним, по последним данным, число заразившихся коронавирусом в Италии составило 528 человек. От вируса в стране умерли 14 человек.

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