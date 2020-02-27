Токио, , 14:59 — REGNUM Популярный японский геймдизайнер Хидео Кодзима получит награду BAFTA Academy Fellowship Award (аналог «Человека года» в Британской академии кино и телевизионного искусства). Об этом сообщается 27 февраля в официальном Twitter-аккаунте академии.

https://twitter.com/BAFTAGames/status/1232936646540132352

Представители BAFTA отмечают, что теперь Кодзима встанет в один ряд со Стэнли Кубриком, Альфредом Хичкоком и другими деятелями искусства, ранее получившими эту награду. Церемония вручения состоится на премии BAFTA Games Awards, которая пройдёт 2 апреля 2020 года.

Напомним, Хидео Кодзима наиболее известен как создатель игровой серии Metal Gear. В 2019 году вышел ещё один его популярный проект — Death Stranding.

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