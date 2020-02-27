Ростов-на-Дону, , 14:57 — REGNUM Информация о 95-летнем ветеране Великой Отечественной войны из Ростовской области, проживающем в аварийном доме без коммуникаций, дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, передаёт ИА REGNUM.

Глава ведомства поручил донским следователям продолжить проверку и «установить, почему ветеран на протяжении длительного времени не мог получить жильё». В ведомстве уточнили, что суд обязал местные власти предоставить фронтовику благоустроенное жильё.

ИА REGNUM ранее сообщало, что участнику Великой Отечественной войны из хутора Божковка Красносулинского района власти предложили отремонтировать дом, в котором нет канализации и воды. Более того, сам населённый пункт не газицифирован.

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