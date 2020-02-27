Ханой, , 14:55 — REGNUM Вьетнам ввел карантин для моряков, прибывающих из Южной Кореи, сообщает вьетнамская-газета VnExpress.

Согласно опубликованным данным, 25 февраля руководство порта Хайфон приняло решение о помещении на двухнедельный карантин членов экипажей всех судов, следующих из Южной Кореи.

Известно, что карантин был организован на острове недалеко от порта. Отмечается, что все грузы все еще находятся на кораблях.

Напомним, что 26 февраля из-за распространения коронавируса власти Вьетнама запретили въезд в страну иностранцам, посещавшим в течение последних двух недель южнокорейский Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Южной Корее выявили еще 171 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число заражённых увеличилось до 1 766 человек.

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