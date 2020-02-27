Лос-Анджелес, США, , 14:48 — REGNUM Разработчики из Yacht Club Games анонсировали новую игру по франшизе Shovel Knight под названием Pocket Dungeon. Дебютный трейлер проекта был опубликован 26 февраля на YouTube-канале компании.

Pocket Dungeons — это приключенческая головоломка, где «все действия игрока являются частью пазла». Дата выхода проекта пока не сообщается.

Оригинальная Shovel Knight вышла в 2014 году и получила высокие оценки как от игроков, так и от критиков. В ней геймеры управляли Лопатным Рыцарем, который должен был спасти свою возлюбленную — Рыцаря Щита.

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