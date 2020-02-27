Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Санитарные нормы в образовательных учреждениях Грузии будут ужесточены после того, как на грузинскую территорию прибыл инфицированный коронавирусом COVID-19. Об этом 27 февраля журналистам агентств «Новости-Грузия» рассказали в министерстве образования, науки, культуры и спорта страны.

«Для здоровья учеников, осуществления эффективного рабочего процесса и создания здоровой среды в школах, соблюдения гигиенических и санитарных норм министерством, требования в школах будут еще больше ужесточены», — рассказали журналистам в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что мониторинг школ будут проводить более интенсивно.

Как сообщало ИА REGNUM, инфицированный коронавирусом прибыл в Грузию 26 февраля на самолете из Азербайджана. До этого он побывал в Иране. Это был первый случай, когда новое заболевание зарегистрировали в Грузии.

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