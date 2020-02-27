Амман, , 14:44 — REGNUM В церкви должен быть канонический порядок, «апостольская преемство», а в так называемой Православной церкви Украины этого нет. Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил глава делегации Польской православной церкви, архиепископ Люблинский и Холмский Авель (Поплавский).

Читайте также: Филарета лишили полномочий члена «синода» ПЦУ

«Церковь — это не какая-то светская организация, где можно запросто поменять директора, заменив его другим директором. В церкви есть апостольское преемство, и это одна из ключевых основ нашей церкви, — пояснил архиепископ. — А в ПЦУ нет апостольского преемства — просто каких-то мальчиков поймали на улице и одели в костюмированные церковные одежды».

При этом Авель отметил, что «все ошибочные действия наших собратьев, включая Константинопольского патриарха Варфоломея, мы должны покрывать нашей христианской любовью», призвав молиться за разрешение этой проблемы в духе христианского миролюбия.

Читайте также: Путин: украинский раскол разрезал православную церковь по живому

Напомним, на Украине на основе двух неканонических церковных структур — Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата организовали так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ). Русская и Украинская православные церкви не признают её в качестве канонической.

Читайте ранее в этом сюжете: Патриарх Кирилл прибыл в Амман на всеправославное совещание по Украине