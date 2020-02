Лос-Анджелес, США, , 14:41 — REGNUM Автор Stardew Valley Эрик Бароне работает над новым крупным обновлением для игры. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter 26 февраля.

https://twitter.com/ConcernedApe/status/1232765041297874944

Все обладатели игры получат доступ к дополнению бесплатно. Эрик Бароне уже неоднократно высказывался против политики введения платных DLC (загружаемый контент).

Напомним, Stardew Valley — это популярная игра в жанре симулятора жизни. Её релиз состоялся в 2016 году.

