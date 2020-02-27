Нур-Султан, , 14:40 — REGNUM Руководство Аграрной кредитной корпорации в Казахстане незаконно разместило 11 млрд тенге ($29 млн) на депозитном счете в банке «Хоум кредит». Об этом 27 февраля заявил глава антикоррупционной службы Алик Шпекбаев на форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции.

По его словам, руководство Аграрной кредитной корпорации, которая является филиалом КазАрго, разместило деньги, выделенные на льготные кредиты фермерам. Это было сделано за незаконное вознаграждение, отметил Шпекбаев.

Антикоррупционное ведомство приступило к проверкам кредитной корпорации. Отмечается, что недобросовестное использование бюджетных средств угрожает срыву государственных программ.

Напомним, последние годы холдинг «КазАрго» терпит убытки. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал ситуацию в компании. По его словам, состояние холдинга говорит о неумелом руководстве.