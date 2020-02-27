Оренбург, , 14:31 — REGNUM В Оренбургской области скандал разразился в стане казаков. Возле дома атамана Оренбургского округа Оренбургского казачьего войска ВСКА Александра Покровского установили табличку «Здесь живет иностранный агент». По данным портала kazak56.ru, так называемую акцию устрашения организовал атаман первого отдела Оренбургского казачьего войска, врио помощника губернатора Оренбургской области Сергей Слепов.

Сам Слепов отметил, что табличку установили реестровые казаки, а акция направлена только против двух человек — Александра Покровского и Василия Неретина, которые не состоят в российских казачьих организациях, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

»Они состоят в иностранной организации, которая финансируется, в том числе из США. Получают из рук иностранных граждан чины генеральские незаконно, которые носят на территории Российской Федерации. В отношении этих конкретных физических лиц и были направлены действия казаков — к этим ряженым генералам, состоящим в иностранных организациях», — сказал Слепов.

По мнению Александра Покровского, самим казакам в конфликте, возникшем между двумя казачьими организациями, не разобраться. Здесь на помощь должны прийти правоохранительные органы и вице-губернатор Олег Димов, курирующий вопросы деятельности казачества.

Слова об иностранных агентах Покровский связывает с тем, что является членом Всемирного союза казачьих атаманов.

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