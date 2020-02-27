Копенгаген, , 14:24 — REGNUM Практически все задержанные в Дании по подозрению в контрабанде наркотиков челны экипажа судна Duncan Island отпущены на свободу. Об этом 27 февраля сообщили в полиции Копенгагена.

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В правоохранительном ведомстве уточнили, что из-под стражи отпущены 23 из 24 моряка, включая пятерых граждан РФ.

«Один гражданин России, ожидавший груз на берегу, все ещё находится под стражей до 12 марта. Этот срок может быть продлен судом», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы полиции Сёрена Расмуссена.

Расследование по этому уголовному делу продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2020 года в порту датского города Гедсер на борту контейнеровоза Duncan Island было обнаружено 100 кг кокаина. Всего в рамках уголовного дела было задержано 27 человек: 24 члена экипажа и три лица, ожидавших партию наркотиков в порту. Из них шестеро — граждане РФ. Среди задержанных также есть граждане Украины, Польши, Эквадора, Филиппин и Латвии.

Известно, что судно следовало из Хельсингборга (Швеция) в Санкт-Петербург.