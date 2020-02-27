Ташкент, , 14:18 — REGNUM Законопроект «Об установлении Дня работников системы махалли» обсудили члены профильного комитета сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, сообщает 27 февраля издание UzDaily.

Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства рассмотрел вопросы, которые будут представлены на втором пленарном заседании сената. Участники совещания отметили, что махалля играет важную роль в информировании наседания о происходящих реформах.

Согласно проекту закона, Днем работника системы махалли планируется установить 22 марта. Участники обсуждения считают, что принятие закона будет стимулировать активистов махалли.

Напомним, в феврале в Узбекистане было создано новое министерство по делам махалли и семьи. Министерство возглавил Рахмат Маматов, который ранее работал начальником УВД Ферганской области.

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